Fiorello minaccia Jovanotti. Così a Sanremo nasce il trio con Amadeus

Fiorello e Amadeus torneranno sul palco del Festival di Sanremo e cercheranno di bissare il successo della 70esima edizione. Se fino a poche settimane fa, era un'idea, adesso è una certezza. L'annuncio "ufficiale" è arrivato da Rosario Fiorello che dal suo account Instagram ha "minacciato" l'amico

Fiorello e Amadeus torneranno sul palco del Festival di Sanremo e cercheranno di bissare il successo della 70esima edizione. Se fino a poche settimane fa, era un’idea, adesso è una certezza. L’annunci ...

Fiorello a Jovanotti: "Se non vieni a Sanremo ti buchiamo le gomme della bici"

Il comico siciliano ha voluto rivolgere una scherzosa minaccia a Jovanotti, per esortarlo a partecipare a Sanremo 2021.

