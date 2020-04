Fidanzati | seconde case e visite ai parenti | cosa si può fare e cosa no col nuovo

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di lunedì 27 aprile 2020) Una ripartenza, ma col freno a mano tirato. Il primo tempo della fase 2, "regolamentato" nel decreto del governo del 26 aprile, consente ad esempio di spostarsi per incontrare i, di poter accedere ai parchi e ai giardini pubblici mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone, diattività sportiva e motoria anche non in prossimità della propria abitazione ma solo individualmente. Più confusa invece la questione sulle, a cui nel decreto non si fa un esplicito riferimento: sembra quindi plausibile che sia possibile raggingerle a patto che si trovino nella stessa Regione in cui si risiede. In attesa che il governo chiarisca questo e altri aspetti che risultano ancora poco palesi, eccosarà consentitoa partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio, quando sono attese altre misure per la fase 2. Coronavirus, Fase 2: ...