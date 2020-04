Fibromialgia e dolori, così caldo e freddo peggiorano la situazione (Di lunedì 27 aprile 2020) Il grande caldo mi fa aumentare il dolore. Non sopporto il freddo. Apparentemente due situazioni inconciliabili, che tuttavia si possono ritrovare nelle persone che soffrono di un quadro ancora poco definito, la cosiddetta sindrome dolorosa regionale complessa o Crps, e di Fibromialgia. Il primo quadro, in particolare, può essere di due tipi: una forma segue una lesione, ad esempio ad una mano o un piede, così come quadri neurologici (ad esempio un ictus) oppure un infarto e un tumore, la seconda si lega invece più spesso alla necessità di immobilizzare un braccio o una gamba, ad esempio con il gesso. La Fibromialgia, invece, è caratterizzata da dolori diffusi che spesso non vengono adeguatamente riconosciuti. Queste situazioni, stando ad una ricerca apparsa su Pain Medicine, potrebbero peggiorare quando il clima si fa più caldo o più ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 aprile 2020) Il grandemi fa aumentare il dolore. Non sopporto il. Apparentemente due situazioni inconciliabili, che tuttavia si possono ritrovare nelle persone che soffrono di un quadro ancora poco definito, la cosiddetta sindrome dolorosa regionale complessa o Crps, e di. Il primo quadro, in particolare, può essere di due tipi: una forma segue una lesione, ad esempio ad una mano o un piede, così come quadri neurologici (ad esempio un ictus) oppure un infarto e un tumore, la seconda si lega invece più spesso alla necessità di immobilizzare un braccio o una gamba, ad esempio con il gesso. La, invece, è caratterizzata dadiffusi che spesso non vengono adeguatamente riconosciuti. Queste situazioni, stando ad una ricerca apparsa su Pain Medicine, potrebbero peggiorare quando il clima si fa piùo più ...

Ultime Notizie dalla rete : Fibromialgia dolori Fibromialgia, sindrome mal interpretata e mal trattata. Le nuove frontiere Il Faro Online Fibromialgia e dolori, così caldo e freddo peggiorano la situazione

Da un recente studio che ha coinvolto 1.500 persone, arrivano risposte interessanti per chi soffre della patologia caratterizzata da dolori diffusi.

