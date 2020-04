Fase due in Campania | tutti in strada senza precauzioni e De Luca avverte | «Così chiudo

lucasofri : Per ora la fase due sembra una fase uno organizzata meglio. - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - francis_welcome : RT @StadioAperto: Clicca qui per l'intervista di @francis_welcome, @NickCecca e @tancredipalmeri al patron della @TernanaOfficial Stefano B… - giiuliaaas : RT @femmefleurie: fase due uguale: Io cogliona che mi sto a casa altri mesi Gente che farà il macello fingendo di andare dai parenti Curva… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase due Fase due, il Pd presenta un emendamento per la riapertura delle messe. Forza Italia: "Pronti a votarlo" la Repubblica Pronti per la fase 2, ma con tante limitazioni

Manifattura, edilizia e commercio all’ingrosso: sono questi i settori che potranno ripartire dalla fase due del 4 maggio, ad annunciarlo il premier Conte in una conferenza tenuta nel tardo pomeriggio ...

Una Repubblica fondata sui “congiunti”: la sciocca scelta familista del governo per la fase due

Chi ha deciso che i legami personali di milioni di italiani non sposati o che vivono lontani dalle loro famiglie valgono meno? Persino ai funerali ci sarà spazio solo per i “congiunti”: una scelta mio ...

