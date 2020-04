Fase 2, “Volare a Londra potrebbe costare 500 euro. Come negli anni ’80 viaggeranno solo i ricchi” (Di lunedì 27 aprile 2020) Fase 2, voli: andare e tornare da Londra potrebbe costare 500 euro Tra i settori che più hanno risentito della crisi economica generata dall’emergenza Coronavirus c’è sicuramente quello aereo. L’associazione delle compagnie aeree, la Iata, ha calcolato perdite per 318 miliardi di dollari per l’anno in corso e un dimezzamento della crescita. Per i futuri viaggi in aereo della Fase 2 si dovrà garantire il distanziamento sociale tra i passeggeri e per rispettare questa regola sarà necessario lasciare posti liberi sui velivoli. Ipotesi che ha già scatenato l’opposizione del patron di Ryanair, Michael O’Leary: “Non possiamo avere profitti con un tasso di riempimento del 66 per cento”, ha dichiarato. E alzando i toni ha aggiunto in una recente intervista al Financial Times: “Anche se lo fai poi il posto ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 aprile 2020)2, voli: andare e tornare da500Tra i settori che più hanno risentito della crisi economica generata dall’emergenza Coronavirus c’è sicuramente quello aereo. L’associazione delle compagnie aeree, la Iata, ha calcolato perdite per 318 miliardi di dollari per l’anno in corso e un dimezzamento della crescita. Per i futuri viaggi in aereo della2 si dovrà garantire il distanziamento sociale tra i passeggeri e per rispettare questa regola sarà necessario lasciare posti liberi sui velivoli. Ipotesi che ha già scatenato l’opposizione del patron di Ryanair, Michael O’Leary: “Non possiamo avere profitti con un tasso di riempimento del 66 per cento”, ha dichiarato. E alzando i toni ha aggiunto in una recente intervista al Financial Times: “Anche se lo fai poi il posto ...

