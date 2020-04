Fase 2 | tanti dubbi e poche certezze | chi sono i congiunti ? Le risposte sul nuovo

Agata63803486 : @Mosquitas77 @matteorenzi L’unico che si espone con coraggio , che da sempre si è preoccupato x la ripresa dell’eco… - TittyRisorseuma : @franknotaro_ts Scusa ma ci volevano tanti team pagati profumatamente sa noi stronzi muti, per decidere la replica della fase uno???? - davide79d : RT @BrianoGianluca: Milano 2030 Chi ha commesso tanti errori nella Fase 1 non può gestire la Fase 2: chiederà ufficialmente il commissaria… - Roky99760738 : RT @bb91687509: @GianfrancoDura3 Già oggi dalla mia finestra vedo code ai semafori, tanta gente in giro a piedi.... Speriamo che vada tutto… - infoitinterno : Fase 2: Sì alle visite ai parenti, ma sono tanti i dubbi. -

Fase tanti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase tanti