Fase 2 | Serie A nel caos | arriva l’ultimatum al governo

Ultime Notizie dalla rete : Fase Serie Fase 2, tempi lunghi per la serie A. Lotito ci prova: finalissima con la Juve per lo Scudetto Open Una riapertura, tanti dubbi: il sistema nuoto al bivio del rilancio

Come riaprire le piscine? Quale sarà il meccanismo procedurale dal 4 maggio - fatalmente cambieranno le condizioni di sicurezza come i 5 metri in superficie, i 10 metri in acqua dal 4 maggio e i 7 met ...

Cristiano Ronaldo rientra, anzi no. Playoff a quattro, ma perché? Caccia al 9, ma il mercato senza cifre e date è un salto nel vuoto

La notizia, poi la precisazione. In Portogallo scrivono che Cristiano Ronaldo è pronto al rientro in Italia, la Juventus fa sapere che non c’è ancora alcuna decisione in tal ...

