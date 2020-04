Fase 2 | la CEI | ‘Non si può vietare la libertà di culto’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 aprile 2020) E’ stato firmato ieri il nuovo Dpcm con le misure da adottare per far fronte alla2 dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Leggi anche: Conferenza Conte. Il nuovo decreto ministeriale in sintesi: ecco tutto quello che c’è da sapere e da fare dal 4 maggio Con il nuovo decreto dal 4 maggio potranno essere celebrati di nuovo i funerali, ma solo alla presenza dei familiari stretti (parenti di primo o secondo grado), e non più di 15 persone, se possibile all’aperto, a distanza l’uno dall’altro. E tutti con la mascherina. Le messe, invece, non potranno essere celebrate. CEI: ‘Non si puòla libertà di culto’ Non si è fatta attendere la risposta della Chiesa Cattolica Italiana: “Ora, dopo queste settimane di negoziato che hanno visto la CEI presentare Orientamenti e Protocolli ...