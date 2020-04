Fase 2, i congiunti ai quali si potrà fare visita nella stessa Regione sono anche “conviventi, fidanzati e affetti stabili” (Di lunedì 27 aprile 2020) I “congiunti” ai quali si potrà fare visita, a partire dal 4 maggio e nell’ambito della stessa Regione, sono anche da intendersi “parenti, affini, coniugi, conviventi, fidanzati e affetti stabili”. A confermarlo, dopo le polemiche delle ultime ore, fonti della presidente del Consiglio interpellate dall’agenzia Ansa. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento. Una interpretazione che è stata confermata anche dalla ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli a La vita in diretta. “I congiunti sono le persone con le quali si intrattengono rapporti affettivi stabili, compresi i fidanzati”, ha detto, puntualizzando comunque che “una dicitura così ampia richiede la responsabilità individuale“. ... Leggi su ilfattoquotidiano Fase 2 - Palazzo Chigi precisa sui “congiunti” : le regole per i fidanzati

Congiunti - fidanzati - coppie di fatto. Il caos affettivo della Fase due

