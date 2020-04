Fase 2, Fca e Ducati riaprono i battenti, il mondo dei motori si rimette in moto (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus, Fase 2, ripartono Fca e Ducati. Il mondo dei motori si rimette in moto nella speranza di recuperare il tempo perduto. Si rimette in moto il mondo dei motori, con Fca e Ducati che riaprono i battenti dopo la sospensione delle attività. Fca riapre a Melfi Nella giornata del 2 aprile Fca riapre i battenti a Melfi, con settecento operai che sono tornati a lavoro dopo le settimane di sospensione delle attività per il lockdown disposto nelle settimane dure dell’emergenza coronavirus. Prima dell’ingresso in fabbrica gli operai si sono sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. Molti hanno scelto di recarsi a lavoro con la propria auto evitando quindi i mezzi pubblici. Si tratta di una Fase di rodaggio ma che rappresenta comunque una tappa importante per una delle principali aziende del settore. Fonte foto: ... Leggi su newsmondo Ferrari e Fca si preparano alla fase 2 - con l’accordo di sindacati ed esperti sanitari (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus,2, ripartono Fca e. Ildeisiinnella speranza di recuperare il tempo perduto. Siinildei, con Fca echedopo la sospensione delle attività. Fca riapre a Melfi Nella giornata del 2 aprile Fca riapre ia Melfi, con settecento operai che sono tornati a lavoro dopo le settimane di sospensione delle attività per il lockdown disposto nelle settimane dure dell’emergenza coronavirus. Prima dell’ingresso in fabbrica gli operai si sono sottoposti alla misurazione della temperatura corporea. Molti hanno scelto di recarsi a lavoro con la propria auto evitando quindi i mezzi pubblici. Si tratta di unadi rodaggio ma che rappresenta comunque una tappa importante per una delle principali aziende del settore. Fonte foto: ...

StartMagNews : I primi accordi come in Fca sulle fabbriche nella fase 2. L’analisi di Giuliano Cazzola - antoninorusso64 : RT @StartMagNews: I primi accordi come in Fca sulle fabbriche nella fase 2. L’analisi di Giuliano Cazzola - StartMagNews : I primi accordi come in Fca sulle fabbriche nella fase 2. L’analisi di Giuliano Cazzola - glibralato : Così la Lombardia ha imposto la riapertura delle RSA. Riparte Mirafiori FCA (ex Fiat) rischio contagio tra lavorato… - SassiLive : CORONAVIRUS, FASE 2, IL 27 APRILE RIPARTE ATTIVITÀ INDOTTO FCA, LE PREOCCUPAZIONI DI FIOM CGIL BASILICATA -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Fca Non solo Fca, che cosa succederà nelle fabbriche Startmag Web magazine Fase due, riapre i battenti la Fca di Pomigliano: pochi dipendenti e massima sicurezza

Anche nello stabilimento Fca Vico di Pomigliano è ripreso il lavoro questa mattina, dapprima con i professionali e poi con gli altri operai che si occupano della produzione nel reparto ...

Fase 2, Fca e Ducati riaprono i battenti, il mondo dei motori si rimette in moto

Coronavirus, fase 2, ripartono Fca e Ducati. Il mondo dei motori si rimette in moto nella speranza di recuperare il tempo perduto.

Anche nello stabilimento Fca Vico di Pomigliano è ripreso il lavoro questa mattina, dapprima con i professionali e poi con gli altri operai che si occupano della produzione nel reparto ...Coronavirus, fase 2, ripartono Fca e Ducati. Il mondo dei motori si rimette in moto nella speranza di recuperare il tempo perduto.