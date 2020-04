Fase 2, coronavirus, regole per ristoranti, bar e parrucchieri (Di lunedì 27 aprile 2020) Ancora niente parrucchieri, barbieri, centri estetici, bar e ristoranti. La Fase 2, che comincia il 4 maggio, non ne prevede ancora l’apertura, come conferma il nuovo Dpcm. Per quanto riguarda la ristorazione, oltre al servizio delivery a domicilio, che era già permesso, è ammessa la possibilità di fare ristorazione con la vendita da asporto. Beninteso che il consumo dei cibi non dovrà avvenire all’interno dei locali e, all’esterno, sarà necessario rispettare la distanza fra i clienti ed evitare gli assembramenti. «Si dovrà entrare uno alla volta, rispettando la fila, le distanze, con i dispositivi di protezione», ha spiegato Conte. parrucchieri, barbieri, centri estetica riapriranno l'1 giugno, come i bar e i ristoranti. Invece riapriranno il 18 maggio, e non l’11 (come era stato ipotizzato in un primo ... Leggi su gqitalia Coronavirus ultime notizie : piano Fase 2 Conte - come cambia la vita

Coronavirus - Gianni Rezza : “Fase 2 irrinunciabile. Il virus continuerà a circolare ma a intensità più bassa”

Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA