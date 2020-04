Fase 2 Coronavirus palestre | Quando e come riapriranno i centri sportivi? (Di lunedì 27 aprile 2020) Si avvia la Fase 2 nella lotta al Coronavirus e ci si torna a interrogare circa il destino delle palestre, Quando e come potranno tornare a lavorare? Con la conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si annuncia l’avvio della Fase 2 e la molto graduale riapertura dell’Italia in quello che sarà, come … L'articolo Fase 2 Coronavirus palestre Quando e come riapriranno i centri sportivi? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Fase 2 coronavirus - la Lombardia : "Al lavoro per tornare a celebrare messe con i fedeli in sicurezza"

Coronavirus - nella fase 2 scuole chiuse. Regioni : assente da dibattito

Quattro deceduti (in Campania il totale arriva a 345), altri 39 guariti (ora sono 1.062), 32 nuovi positivi per un complessivo di 4.331 su un totale di 67.218 tamponi (+2.697). E’ l’ultimo bilancio fo ...

Covid-19, una petizione per la fase due: “Vogliamo poter fare messa subito”

Dopo la protesta della Conferenza episcopale italiana per il prolungamento dello stop alle messe con il nuovo Dpcm del Governo che prevede prime aperture dal 4 maggio, arriva una petizione online per ...

