Farmaci per Coronavirus, Nas fermano 4 siti che vendevano medicinali online (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Reparto Operativo del NAS ha provveduto a fermare e oscurare quattro siti web sui quali si faceva pubblicità e vendita di medicinali sottoposti a limiti e proposti sul portale come cura per il Coronavirus. I siti web e le inserzioni promozionali sono stati individuati su siti internet presenti su server stranieri, ma che proponevano la vendita anche in lingua italiana. Mai comprare Farmaci da siti e portali che non sono autorizzati e non hanno il logo del Ministero della Salute, perché sono potenzialmente molto pericolosi.I quattro siti online in questione hanno venduto in maniera illegale medicinali con indicazioni terapeutiche e principi attivi ad azione dopante, antibiotica, antitumorale, antibatterica e per la disfunzione erettile, promuovendoli in alcuni casi come Farmaci anti Covid-19. Molte le offerte in lingua italiana di medicinali vietati. Ad esempio si ... Leggi su blogo Coronavirus - stop alla terapia anti Covid-19 con farmaci pericolosi venduti sul web : il Nas oscura 4 siti

