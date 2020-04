F1, la questione budget cup. Qual era il limite di spesa fissato e di quanto vogliono ridurlo i team. Ferrari contraria (Di lunedì 27 aprile 2020) Sono molti i punti interrogativi in questo momento circa il futuro della F1. Si è in attesa di capire se davvero il Mondiale 2020 potrà cominciare. Le intenzioni di Liberty Media, colosso americano delle telecomunicazioni gestore del Circus, sono quelle di iniziare dal GP d’Austria il 5 luglio, disputando il weekend a porte chiuse. Vi potrebbe essere anche l’eventualità di un doppio appuntamento sempre in terra austriaca, ovvero una seconda gara a Spielberg il 12 luglio. Si attendono però comunicazione ufficiali a riguardo. Non è solo questo però a tenere banco, ma anche le contromisure relative alla crisi economica che tutti stanno patendo a causa dell’emergenza sanitaria. Nel corso dell’ultima settimana sono stati diversi i colloqui tra i team, la FIA e la citata Liberty Media per abbassare il budget cup che ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 aprile 2020) Sono molti i punti interrogativi in questo momento circa il futuro della F1. Si è in attesa di capire se davvero il Mondiale 2020 potrà cominciare. Le intenzioni di Liberty Media, colosso americano delle telecomunicazioni gestore del Circus, sono quelle di iniziare dal GP d’Austria il 5 luglio, disputando il weekend a porte chiuse. Vi potrebbe essere anche l’eventualità di un doppio appuntamento sempre in terra austriaca, ovvero una seconda gara a Spielberg il 12 luglio. Si attendono però comunicazione ufficiali a riguardo. Non è solo questo però a tenere banco, ma anche le contromisure relative alla crisi economica che tutti stanno patendo a causa dell’emergenza sanitaria. Nel corso dell’ultima settimana sono stati diversi i colloqui tra i team, la FIA e la citata Liberty Media per abbassare ilcup che ...

3dc8 : @HyboriaLeague @fabio200908 @Delirio897J Non è neanche una questione di fiducia. Che comunque la risposta è no. s… - Andyesti : @vitalbaa @alessiatronchi @dangdaide @matteorenzi @PiazzapulitaLA7 Ma non è vero un cazzo Lo Stato può al massimo e… - hanabionweb : @TuttoBolivia E resta sempre la vecchia questione, chi paga. Se lo organizza la Ats, sfora qualunque budget. Se lo… - potterhead_1000 : Non capisco come sia possibile che chi ha prodotto la serie di #Shadowhunters sia la stessa casa di produzione del… - quaranta_vito : RT @SmilexTech: FIA: 'In circostanze eccezionali se la FIA ritiene che il cambiamento in questione sia essenziale per la salvaguardia del c… -

Ultime Notizie dalla rete : questione budget F1, la questione budget cup. Qual era il limite di spesa fissato e di quanto vogliono ridurlo i team. Ferrari contraria OA Sport Magari Binotto desse ragione a Binotto

Sapete qual è la sola preoccupazione che suscita la minaccia di una Ferrari delusa dalla F1 e pronta a rivolgersi anche ad altre categorie? Quella che resti solo una minaccia e che si tratti ancora un ...

F1, la questione budget cup. Qual era il limite di spesa fissato e di quanto vogliono ridurlo i team. Ferrari contraria

Sono molti i punti interrogativi in questo momento circa il futuro della F1. Si è in attesa di capire se davvero il Mondiale 2020 potrà cominciare. Le intenzioni di Liberty Media, colosso americano de ...

Sapete qual è la sola preoccupazione che suscita la minaccia di una Ferrari delusa dalla F1 e pronta a rivolgersi anche ad altre categorie? Quella che resti solo una minaccia e che si tratti ancora un ...Sono molti i punti interrogativi in questo momento circa il futuro della F1. Si è in attesa di capire se davvero il Mondiale 2020 potrà cominciare. Le intenzioni di Liberty Media, colosso americano de ...