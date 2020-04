F1, Chase Carey: “Il Mondiale inizierà in Austria a luglio: obiettivo 15-18 gare. Nuovo calendario a breve” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Mondiale F1 2020 potrebbe incominciare nel weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria. Questo è lo scenario più ottimistico e a parlarne è stato Chase Jarey, Presidente di Liberty Media: “Anche se questa mattina è stato annunciato l’annullamento del GP di Francia, siamo sempre più fiduciosi sull’andamento dei nostri piani per iniziare la stagione quest’estate. Il nostro obiettivo è iniziare la stagione in Europa a luglio, sfruttando anche i mesi di agosto e settembre, con la prima gara che si svolgerà in Austria dal 3 al 5 luglio“. Gli organizzatori del campionato della massima categoria automobilistica hanno già abbozzato un calendario per i mesi successivi: “Settembre, ottobre, novembre ci vedranno correre in Eurasia (probabilmente si riferiva a Sochi e Baku, ndr), Asia e America, ... Leggi su oasport F1 - Chase Carey annuncia : “Pensiamo a un calendario rivisto tra le 15-18 gare”

