Esami per la patente sospesi, cosa succede con il foglio rosa? Le direttive del nuovo decreto (Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri sera, domenica 26 aprile, si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che scatterà il 4 maggio: importanti anche le novità per quanto concerne gli Esami per la patente di guida e la durata del foglio rosa. In pratica continuano ad essere fermi gli Esami, per coloro che erano in possesso del foglio rosa e non hanno potuto sostenere l’esame, è prolungata la durata dello stesso. Ecco quanto si legge in merito nel DPCM del 26 aprile: “Sono sospesi gli Esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, ... Leggi su oasport Scuole : ministraAzzolina conferma - riapertura a settembre - esami del secondo ciclo in presenza

Se nelle ultime settimane si è parlato tanto del 18 maggio come data spartiacque per capire che fine avrebbero fatto l'esame di terza media e la maturità 2020, dopo la conferenza stampa in cui il ...

Già consegnati 454 dispositivi. Appello ai donatori. Più di un terzo delle domande arriva dal Municipio 4. Fastweb offre 500 collegamenti web per i più fragili ...

