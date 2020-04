Entourage Icardi: "Mauro ha intenzione di rimanere a Parigi! Juve e Napoli su di lui? Vi spiego la situazione" (Di lunedì 27 aprile 2020) Elio Letterio Pino, membro dell'Entourage di Mauro Icardi insieme alla moglie Wanda Nara e a Ulisse Savino, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro dell'attaccante argentino fra Inter, PSG, Napoli e Juventus. L'esperienza al PSG: "Leonardo sapeva cosa avrebbe fatto Mauro durante l'anno e ciò si è avverato. Icardi è un campione, fortissimo. Ci sta che in qualche occasione possa fare la panchina a Cavani". Cagliari v AC Milan - Serie A Il PSG vuole il riscatto: "Leonardo a mio parere ha... Leggi su 90min Calciomercato Napoli - parla l’entourage di Mauro Icardi : “Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per prenderlo”

Icardi - l’entourage conferma : “Nessuna chiusura al Napoli - ADL lo vuole”

L’entourage di Icardi : “A Mauro piace il Napoli - De Laurentiis lo vuole da anni” (Di lunedì 27 aprile 2020) Elio Letterio Pino, membro dell'diinsieme alla moglie Wanda Nara e a Ulisse Savino, ha parlato a Radio Kiss Kissdel futuro dell'attaccante argentino fra Inter, PSG,ntus. L'esperienza al PSG: "Leonardo sapeva cosa avrebbe fattodurante l'anno e ciò si è avverato.è un campione, fortissimo. Ci sta che in qualche occasione possa fare la panchina a Cavani". Cagliari v AC Milan - Serie A Il PSG vuole il riscatto: "Leonardo a mio parere ha...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: ICARDI – L’entourage fa sapere: 'Mauro conosce Napoli da quando era piccolo perché c’era Maradona, gli ultimi contatti… - NCN_it : ICARDI, L’ENTOURAGE: “NON HA MAI NASCOSTO LA SUA SIMPATIA PER NAPOLI, UNA DELLE ECCELLENZE DEL CALCIO ITALIANO”… - NapoliCalciogol : Napoli News – Icardi, l’entourage: “Alla Juve no, mai nascosta simpatia per Napoli! ADL ha fatto qualsiasi cosa in… - infoitsport : Entourage Icardi: 'Spero che il Psg lo riscatti' - infoitsport : Icardi, l'entourage: 'Vorrebbe restare al PSG ma dipende da loro. Nessuna chiusura al Napoli, De Laurentiis ci prov… -