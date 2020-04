Emergenza Covid-19, preoccupa la situazione a Palo del Colle, sarebbero 41 i contagiati, 25 i lavorano alla Siciliani Carni (Di lunedì 27 aprile 2020) Secondo quanto riferito in un post da Paolo Francesco Ruscitto di Radio Selene, durante sabato 25 e domenica 26 aprile sarebbero saliti ulteriormente i contagiati a Palo Del Colle. Secondo fonti Asl i contagiati sarebbero in totale 41. 25 sono i casi di lavoratori di Palo del Colle della Siciliani Carni poi ci sarebbero altri 16 casi. Il numero dei contagiati sarebbe salito dopo l’esito dei tamponi arrivati tra sabato 25 e domenica 26. Una delle persone positive è un dipendente di un’azienda pubblica che ha sede alla zona industriale. L’uomo è ora ricoverato con la moglie anch’essa positiva, al Policlinico di Bari. Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - l’infettivologo Galli “Richiudere tutto dopo aver riaperto potrebbe essere un disastro

Emergenza Covid-19 - focolaio alla Siciliani Carni - sono 7 i dipendenti positivi di Bari di cui 1 a Ceglie e 1 a Santo Spirito

