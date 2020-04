Emergenza Covid-19: gli operatori della Croce Rossa Italiana viaggiano gratis su Frecce e Intercity (Di lunedì 27 aprile 2020) Viaggi gratuiti su Frecce e Intercity per i volontari e i dipendenti della Croce Rossa Italiana. Trenitalia mette a disposizione degli operatori CRI impegnati nella prevenzione e contrasto al Coronavirus la possibilità di spostarsi sul territorio nazionale senza spese di viaggio, utilizzando fino al 31 luglio i servizi della media e lunga percorrenza della società di trasporto del Gruppo FS Italiane. L’iniziativa si affianca a quelle analoghe già promosse da Trenitalia nei giorni scorsi a favore dei medici e degli infermieri selezionati dalla Protezione Civile per dare man forte ai colleghi impegnati nel fronteggiare l’Emergenza sanitaria nelle regioni più colpite dalla pandemia. Sempre con la Croce Rossa è stato attivato da Trenitalia un piano per la distribuzione di kit ... Leggi su ilcorrieredellacitta Emergenza Covid-19 - da UniCredit 10 milioni per il Pastificio Di Martino

Torino pool magistrati per coronavirus/ Indagini su gestione emergenza Covid-19

