Emergenza Covid-19, da UniCredit 10 milioni per il Pastificio Di Martino (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – A seguito del protocollo di collaborazione siglato con Sace per sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall'Emergenza Covid-19, UniCredit comunica di aver deliberato un finanziamento da 10 milioni di euro a favore del Pastificio Di Martino, prima operazione nell'ambito del programma GARANZIA ITALIA di SACE. La procedura per l'emissione della garanzia è stata completata digitalmente. L'operazione odierna conferma la completa operatività di UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità. "Questa operazione di finanziamento – ha affermato Francesco Giordano, CO-CEO Commercial Banking Western Europe di UniCredit – testimonia l'impegno di UniCredit nel supportare le imprese del ...

Emergenza Covid-19 - preoccupa la situazione a Palo del Colle - sarebbero 41 i contagiati - 25 i lavorano alla Siciliani Carni

L’ASL Taranto comunica che l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 18 del 26 aprile 2020, n. 53 pazienti, così distribuiti: n. 1 presso il reparto di Rianimazione; n. 20 presso il reparto ...

Aperto il bando per contributi straordinari dei canoni di locazione a Calci

Solo ai cittadini che abbiano avuto una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle ...

