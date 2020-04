Emergenza Coronavirus, le iniziative dell’Us Acli Benevento (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’Us Acli sulle iniziative messe in campo in relazione all’Emergenza Coronavirus: “Nell’ottica di una ripartenza delle attività comuni, oggi tutti gli sforzi messi in campo non hanno purtroppo reso al massimo dell’efficienza. Infatti a seguito della missiva indirizzata alle massime cariche dello Stato poco nulla è stato di concreto fatto e chi deve ripartire lo fa anelando notizie e sperando in aiuti che purtroppo non giungono. Abbiamo pertanto creato una centrale unica di acquisto che si occuperà di fare da tramite con le associazioni aderenti all’USAcli per le varie operazioni necessarie per la riapertura monitorando i prezzi e agendo in nome e per conto di più soggetti al fine di poter dare possibilità alle associazioni a ... Leggi su anteprima24 Torino pool magistrati per coronavirus/ Indagini su gestione emergenza Covid-19

Emergenza Covid-19: ieri 53 pazienti al Moscati e 5 a Mottola

L’ASL Taranto comunica che l’Hub Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 18 del 26 aprile 2020, n. 53 pazienti, così distribuiti: n. 1 presso il reparto di Rianimazione; n. 20 presso il reparto ...

Aperto il bando per contributi straordinari dei canoni di locazione a Calci

Solo ai cittadini che abbiano avuto una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle ...

