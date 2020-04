Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di lunedì 27 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 27 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 27 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1.739 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.813, con un decremento di 290 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 333 e portano il totale a 26.977 Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 66.624, con un incremento di 1.696 persone rispetto a ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus - verso reddito di emergenza di 400 euro per i single e 800 per le famiglie. Il bonus autonomi sale a 800 euro

Sono morte altre 14 persone con coronavirus in Liguria, portando il totale dei decessi in regione a 1.126 dall'inizio dell'emergenza. I positivi attualmente sono 5.084, ovvero 96 in più di ieri, consi ...

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Una proposta di decalogo per gli utenti del trasporto pubblico terrestre è stata inserita nel Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitiv ...

