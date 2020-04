Elisa Granato, la cavia italiana di Oxford: “Sto benissimo, altro che morta” (Di lunedì 27 aprile 2020) La giovane ricercatrice Elisa Granato, la cavia italiana di Oxford, smentisce direttamente la notizia del suo decesso: “Sto benissimo, altro che morta”. Elisa Granato, giovane ricercatrice di origini italiane che si è offerta volontaria per testare il prototipo di vaccino sviluppato dallo Jenner Institute in collaborazione con l’azienda Advent-Irbm di Pomezia, non è morta. Leggi anche … L'articolo Elisa Granato, la cavia italiana di Oxford: “Sto benissimo, altro che morta” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus. È morta Elisa Granato - la prima volontaria per il vaccino? No! La bufala diffusa dal sito “macedone”

Come sta Elisa Granato - la prima italiana che si è sottoposta al vaccino per il Covid (Di lunedì 27 aprile 2020) La giovane ricercatrice, ladi, smentisce direttamente la notizia del suo decesso: “Stoche morta”., giovane ricercatrice di origini italiane che si è offerta volontaria per testare il prototipo di vaccino sviluppato dallo Jenner Institute in collaborazione con l’azienda Advent-Irbm di Pomezia, non è morta. Leggi anche … L'articolo, ladi: “Stoche morta” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : Si chiama Elisa Granato ed è una scienziata. Il vaccino è stato sviluppato in meno di tre mesi! - era_geo : Questa persona nella foto che si chiama Elisa Granato, e' viva e la danno per morta .... - bettabettanesi : La bufala della morte di Elisa Granato, prima volontaria per il #vaccino contro il #Coronavirus… - marghedigia : RT @LaMerlettaia: E questo è per un’infusione di speranza - radmilpet : Le mie congratulazioni alla scienziata italiana Elisa Granato, che ha ricevuto il vaccino contro il virus corona, n… -