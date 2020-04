Effetto quarantena: in Italia boom di vendite di rasoi, sex toys e computer (Di lunedì 27 aprile 2020) “La pandemia (e la conseguente quarantena ndr) ha radicalmente influenzato le abitudini degli Italiani e le vite di tutti usciranno inevitabilmente cambiate: a partire da come viviamo la casa, il lavoro, gli hobby e il tempo libero, fino al modo di fare la spesa”. A dirlo Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, che ha analizzato le ricerche degli Italiani sul web tra il 10 febbraio e il 19 aprile 2020 illustrando come la pandemia stia continuando ad influenzare gli acquisti degli utenti. “Analizzando il traffico ricevuto nella categoria dedicata all’informatica dal 13 al 19 aprile si conferma costante l’interesse verso tutti i dispositivi necessari al lavoro e alle lezioni scolastiche on line. Notebook (+248% rispetto alla settimana dal 10 al 16 febbraio, prima del lockdown), tablet (+225%), monitor (+172%), stampanti (+155%); ... Leggi su secoloditalia Netflix e l’effetto quarantena : 15 - 8 milioni di nuovi abbonati nel 2020

Tragico effetto quarantena a Savona : “Non vedo più mio nipote - meglio morire”

Ermal Meta - effetto quarantena per lui su Instagram : “Sono messo così” (Di lunedì 27 aprile 2020) “La pandemia (e la conseguentendr) ha radicalmente influenzato le abitudini deglini e le vite di tutti usciranno inevitabilmente cambiate: a partire da come viviamo la casa, il lavoro, gli hobby e il tempo libero, fino al modo di fare la spesa”. A dirlo Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in, che ha analizzato le ricerche deglini sul web tra il 10 febbraio e il 19 aprile 2020 illustrando come la pandemia stia continuando ad influenzare gli acquisti degli utenti. “Analizzando il traffico ricevuto nella categoria dedicata all’informatica dal 13 al 19 aprile si conferma costante l’interesse verso tutti i dispositivi necessari al lavoro e alle lezioni scolastiche on line. Notebook (+248% rispetto alla settimana dal 10 al 16 febbraio, prima del lockdown), tablet (+225%), monitor (+172%), stampanti (+155%); ...

GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Effetto quarantena: in Italia boom di vendite di rasoi, sex toys e computer - SecolodItalia1 : Effetto quarantena: in Italia boom di vendite di rasoi, sex toys e computer - Atz_Seong : Ok.. La quarantena fa uno strano effetto ad Haribo Mi fa gli agguati! - AlessandroRubon : @catenaaurea66 Assolutamente non è casuale anzi..! La quarantena forzata ha avuto un effetto che i nostri 'carcerie… - cuore1973 : @monellovagabon1 Che ti devo dire? Effetto disperazione? Effetto quarantena? Bho ?? -