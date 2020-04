Effetti controproducenti del decreto Cura Italia

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Mal comune mezzo gaudio” può essere una formula auto-consolatoria, ma non una strategia per uscire dalla crisi economica indotta dal coronavirus. Eppure, la tentazione di spostare i problemi, anziché affrontarli, sembra irresistibile. Ci sono almeno due esempi: il blocco delle procedure di distacco

Il Foglio

blocco delle procedure di distacco per morosità di elettricità, gas e acqua e le esecuzioni degli sfratti. Una questione seria e reale e la tentazione di spostare i problemi, anziché affrontarli ...Perché è importante muoversi subito per preparare la Fase 2, che non riguarda soltanto la fine della quarantena obbligata, ma il futuro stesso del Paese ...