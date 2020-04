E’ un operatore sanitario di Castelpoto il nuovo sannita positivo al Covid

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un cittadino di, ilal Coronavirus. A farlo sapere è il sindaco Vito Fusco che attraverso facebook così si rivolge ai suoi concittadini: “Cari castelpotani ho appena ricevuto una comunicazione dal dipartimento regionale della Protezione Civile della presenza di un secondo caso di positività al #19 nel nostro comune. Si tratta di undel comparto. L’interessato ha provveduto ad informarmi e già sono state adottate tutte le precauzioni previste dalla vigente normativa in materia. Al nostro concittadino esprimo la mia vicinanza e quella di tutta la comunità formulando i migliori auguri per una pronta guarigione” L'articolo E’ undiilalproviene da ...

TorinoFC_1906 : Gian Paolo Richetto è un operatore del Polo Sanitario di Avigliana e in questo periodo lavora nel servizio tamponi??… - ludovicosuppa : In un Paese serio la morte di un medico o di un operatore sanitario dovrebbe rientrare nelle statistiche delle mort… - m_biancoceleste : #Milinkovic ringrazia l’operatore sanitario: “Mi hai scritto che con il mio nome sulle spalle il tuo camice diventa… - cosimocarb : @petergomezblog io sono un operatore sanitario di Milano e dal 1 aprile sono praticamente ostaggio di ATS Milano. C… -

Ultime Notizie dalla rete : operatore sanitario

AssoCareNews.it

Il turismo italiano chiede un protocollo sanitario per i clienti e per i dipendenti delle aziende. La fiducia c’è, i primi segnali di ripresa anche. Tra gli operatori dell’incoming e i commentatori de ..."Il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 25 Aprile risultano 45" ...