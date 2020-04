“E’ la nostra vergona nazionale…” | Romina Power furiosa | le sue parole al veleno

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 27 aprile 2020)e l’intervista a Verissimo Come ogni sabato pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento de Le Storie di Verissimo. Per la gioia dei suoi fan Mediaset ha riproposto l’emozionante intervista realizzata da Silvia Toffanin a. Al momento la cantante statunitense si trova in quarantena a Cellino San Marco, tenuta dell’ex marito Al Bano tornato insieme a Loredana Lecciso. La padrona di casa del rotocalco ha detto all’artista che aspettava questo momento da ben dieci anni. Quest’ultima si è confessata a 360 gradi, parlando dei suoi genitori, dell’amore che prova per il Maestro Carrisi e soprattutto per il dolore per la la scomparsa della primogenita Ylenia. L’ex moglie di Al Bano contro il Presidente USA, Donald Trump Parlando della madre che è venuta a mancare alcuni anni fa a causa di un ...