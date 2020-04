DPCM Fase 2: le mascherine a 0,50 euro senza IVA (saranno obbligatorie sui mezzi pubblici) (Di lunedì 27 aprile 2020) La Fase 2 che partirà con lo slogan “Se ami l’Italia, mantieni le distanze” avrà però le mascherine a 50 centesimi senza IVA. Sulle mascherine, ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa, sarà azzerata l’Iva e sarà fissato un prezzo calmierato a 50 centesimi. Quello che il premier non ha detto è che le mascherine saranno obbligatorie sui mezzi pubblici. DPCM Fase 2: le mascherine a 0,50 euro senza IVA (saranno obbligatorie sui mezzi pubblici) Nel DPCM che inaugura la Fase 2 le mascherine saranno infatti obbligatorie su tutti i mezzi pubblici. E’ quanto previsto nelle linee guida messe a punto dalla ministra dei trasporti Paola De Micheli e che verranno allegate al DPCM sulle riaperture. Le mascherine andranno indossate in modo da coprire naso e bocca e potranno essere anche di ... Leggi su nextquotidiano Dpcm Fase 2 da 4 maggio - testo ufficiale Conte/ Decreto firmato : riaperture e divieti

