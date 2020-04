Domenica In | Patrizia Pellegrino vorrebbe sostituire Mara Venier

Leggi su chedonna

(Di lunedì 27 aprile 2020), attrice, presentatrice e concorrente di reality, diventerà la prossima signora diIn? Le sue dichiarazioni. Si definisce un leone in gabbia, non punta ai reality e sente di avere ancora tanto da dare., classe 1962, ha parlato di come sta affrontando la quarantena e di cosa sogna una volta finita l’emergenza Coronavirus in una lunga intervista al settimanale Vero. Ne … L'articoloInè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it