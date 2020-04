Dl Liquidità, si faccia avanti un imprenditore che ha incassato anche solo un euro! (Di lunedì 27 aprile 2020) Sono stato troppo ottimista. Nel valutare l’inefficacia del decreto liquidità nei confronti del popolo degli imprenditori, avevo previsto, sulla base dei numeri forniti da Bankitalia, una copertura massima del 30% delle piccole imprese del nostro paese che, ricordiamolo, rappresentano circa il 80% del tessuto produttivo italiano. In altri termini, a fronte di circa 4,3 milioni di imprese registrate dall’Istat, soltanto un milioncino di piccole aziende avrebbero beneficiato dei prestiti “veloci” (!), cioè quelli fino a 25.000 euro, previsti dal decreto liquidità. Ma la mia preoccupazione riguardava (e riguarda) anche “i tempi di erogazione” che potrebbero essere fatali per la sopravvivenza di quelle imprese che, per ultime, vedranno l’accredito sul proprio conto corrente. A nulla valgono le rassicurazioni di famosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Sono stato troppo ottimista. Nel valutare l’inefficacia del decreto liquidità nei confronti del popolo degli imprenditori, avevo previsto, sulla base dei numeri forniti da Bankitalia, una copertura massima del 30% delle piccole imprese del nostro paese che, ricordiamolo, rappresentano circa il 80% del tessuto produttivo italiano. In altri termini, a fronte di circa 4,3 milioni di imprese registrate dall’Istat, soltanto un milioncino di piccole aziende avrebbero beneficiato dei prestiti “veloci” (!), cioè quelli fino a 25.000 euro, previsti dal decreto liquidità. Ma la mia preoccupazione riguardava (e riguarda)“i tempi di erogazione” che potrebbero essere fatali per la sopravvivenza di quelle imprese che, per ultime, vedranno l’accredito sul proprio conto corrente. A nulla valgono le rassicurazioni di famosi ...

