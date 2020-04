Dl liquidità, Bankitalia: trasferimenti diretti a imprese e vincoli anti-crimine (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Una parte del danno economico che avranno subito le imprese a causa del cigno nero del coronavirus non sarà recuperabile e questo rischia di avere un impatto sulla futura capacità delle aziende di “intraprendere gli investimenti necessari ad accelerare la ripresa economica”. Lo ha detto il Capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, in audizione davanti alle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera sul dl liquidità, secondo il quale oltre alla garanzia statale sui prestiti è necessario prevedere anche “trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato (volti a coprire, in misura da definire, le perdite di fatturato e le spese operative)”. Provvedimenti che “dovrebbero essere attentamente calibrati per commisurare il sostegno pubblico, per ... Leggi su quifinanza “Alle imprese liquidità per 50 mld. Rischio tassi insolvenza oltre 10%” - informa Bankitalia in audizione

Dl liquidità - soldi ancora bloccati. Bankitalia : Alle imprese servono 50 miliardi

