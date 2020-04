DIRETTA MESSA SANTA MARTA | PAPA FRANCESCO Video Rai 1 | dal ‘se’ al sì’ a Dio

borghi_claudio : La diretta di stasera messa su un solo video: - LittleLadyTerry : @ilcarriero Ma assolutamente, però ecco non l'avrei messa tra le prime 3 domande dopo questa diretta, mi spiace - GioBrocchetti : @Avvenire_Nei Che vi piaccia o no la messa è un assembramento come qualsiasi altro. E quindi vietato. Siamo un Paes… - BellaviaM : RT @TV2000it: Alle 8.30 la Santa Messa in diretta su #TV2000 (Canale 28 – 157 Sky – - Robertorobby : @_lasilviaaa @eugenecharrot Questo per te che non credi. Per i credenti pregare insieme è seguire gli insegnamenti… -

DIRETTA MESSA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : DIRETTA MESSA