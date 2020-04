Depositata la mozione di sfiducia contro Gualtieri | primo firmatario Salvini

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Unadial ministroè stata presentata dalla Lega. Bocciato Odg di Fdi alla Camera. ROMA – Mossa a sorpresa della Lega che ha presentato unadinei confronti del ministro. L’annuncio è arrivato dai capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari precisando che questa loro azione è individuale ed è statasia alla Camera che al Senato. “Sostenere il Mes – sottolineano da via Bellerio – senza un voto in Parlamento è un attola legge. Denunciamo questo Governo per aver condotto le trattative in Europa senza consultare Camera e Senato …. Prendiamo atto, inoltre, con rammarico della posizione di Forza Italia. Noi chiediamo laperper aver tradito gli italiani e il Parlamento“. Laè stata...