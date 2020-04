Decreto 4 maggio, cosa riapre? Ecco cosa sarà consentito e cosa no (Di lunedì 27 aprile 2020) Meno di una settimana e l’Italia inizierà la Fase 2 dopo il lungo periodo di quarantena dovuto all’emergenza da coronavirus. Il 4 maggio 2020 gli italiani potranno riprendere in mano la loro vita, ma rispettando sempre numerose regole. Purtroppo ancora non si potrà tornare come per magia alla vita prima del virus. Ieri sera, 26 aprile 2020, il Premier Giuseppe Conte ha parlato agli italiani elencando loro i punti del nuovo Decreto: dalle nuove autocertificazioni passando per l’argomento negozi e ristoranti fino ad arrivare a parlare di sport e funerali. Dunque una riapertura ci sarà, ma lenta e graduale. Infatti la fase due avrà tre step: il 4 maggio riapriranno diverse aziende, intorno al 18 maggio i negozi al dettaglio e il primo giugno parrucchieri ed estetisti. Naturalmente mantenendo sotto stretto controllo la curva epidemiologica ... Leggi su urbanpost Conte firma il nuovo decreto. I negozi riapriranno dal 18 maggio. Il primo giugno anche bar e ristoranti. Dal prossimo lunedì sarà consentito incontrare i familiari

Decreto 4 maggio : tutto quello che c’è da sapere sugli spostamenti

