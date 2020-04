Days Gone compie un anno e Bend Studios ringrazia i fan per aver giocato 200 milioni di ore (Di lunedì 27 aprile 2020) Days Gone, una delle maggiori esclusive per PS4 del 2019, è in circolazione ormai da un anno e lo sviluppatore Bend Studios ha celebrato il grande successo del gioco. In un nuovo tweet, lo studio ha rivelato che i giocatori hanno accumulato 200 milioni di ore nel gioco e ha anche mostrato alcune altre statistiche interessanti.Nel tweet, visibile più in basso, Bend Studios ringrazia la fan base per aver giocato al titolo e ringrazia anche chi ha utilizzato la modalità foto per inviare screenshot.Insieme ai dati, lo studio ha detto che i giocatori hanno guadagnato 100 milioni di trofei, che è un numero enorme.Leggi altro... Leggi su eurogamer Gli sviluppatori di Days Gone al lavoro su un nuovo gioco tripla A

Il mondo dei videogiochi piange - lutto per Days Gone - Kingdom Hearts e altri (Di lunedì 27 aprile 2020), una delle maggiori esclusive per PS4 del 2019, è in circolazione ormai da une lo sviluppatoreha celebrato il grande successo del gioco. In un nuovo tweet, lo studio ha rivelato che iri haccumulato 200di ore nel gioco e ha anche mostrato alcune altre statistiche interessanti.Nel tweet, visibile più in basso,la fan base peral titolo eanche chi ha utilizzato la modalità foto per inviare screenshot.Insieme ai dati, lo studio ha detto che iri hguadagnato 100di trofei, che è un numero enorme.Leggi altro...

W0NPILINO : @9ONCEStanTWICE I day6 al concerto hanno fatto il mashup di questa canzone con days gone by?? - HDblog : PlayStation 5: gli autori di Days Gone al lavoro su un nuovo titolo tripla A - FM_Pagano : Days Gone 2 per PS5? Bend Studio assume personale per un nuovo AAA - infoitscienza : PS5: Sony Bend, lo sviluppatore di Days Gone, sta assumendo per il nuovo progetto AAA - infoitscienza : Days Gone: un anno in compagnia di Deacon St. John -