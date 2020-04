Dall’attività fisica all’aperto ai funerali: cosa prevede il nuovo decreto (Di lunedì 27 aprile 2020) decreto coronavirus fase 2: funerali sì, messe e matrimoni no. C’è la conferma dell’autocertificazione. Ecco le misure contenute nel decreto. ROMA – decreto coronavirus ‘fase 2’. Il premier Conte in conferenza stampa ha annunciato il nuovo dpcm che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio e verrà aggiornato settimanalmente in base al contagio R0 e alla disponibilità dei posti in ospedale. Non sono escluse ulteriori misure restrittive in caso di aumento dei casi. Queste potranno essere locali o nazionali. cosa prevede decreto ‘fase 2’ Con l’approvazione del nuovo decreto l’Italia dal 4 maggio entrerà ufficialmente nella ‘fase 2’. Via libera agli incontri con i familiari più stretti (anche anziani con l’obbligo della mascherina) oltre che l’apertura dei ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 27 aprile 2020)coronavirus fase 2:sì, messe e matrimoni no. C’è la conferma dell’autocertificazione. Ecco le misure contenute nel. ROMA –coronavirus ‘fase 2’. Il premier Conte in conferenza stampa ha annunciato ildpcm che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio e verrà aggiornato settimanalmente in base al contagio R0 e alla disponibilità dei posti in ospedale. Non sono escluse ulteriori misure restrittive in caso di aumento dei casi. Queste potranno essere locali o nazionali.‘fase 2’ Con l’approvazione dell’Italia dal 4 maggio entrerà ufficialmente nella ‘fase 2’. Via libera agli incontri con i familiari più stretti (anche anziani con l’obbligo della mascherina) oltre che l’apertura dei ...

MartinaMontague : Sono l’unica stronza che non sapeva che dall’11 aprile si potesse fare attività fisica vicino casa anche in Lombard… - Pilatesshop : Lo utilizzi già regolarmente con il tuo insegnante Pilates? Hai mai pensato di averne uno tutto tuo per allenarti a… - _mond01 : Comunque questa cosa che puoi uscire a piedi ed allontanarti dall'abitazione solo se sei uno sportivo non la capirò… - _Memento_Ignis_ : Allora, un attimo: ci si può spostare solo per i soliti motivi urgenti, ma i parchi sono aperti e si può fare attiv… - giorgiocolombo_ : Ma qualcuno esattamente sa come cazzo si misurano svolgendo 'attività fisica dinamica' 2 metri di distanza uno dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’attività fisica Dall’Epap (pluricategoriale) sussidi agli iscritti in caso di contagio Il Sole 24 ORE