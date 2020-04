Da Kim Il Sung a Kim Jong Un: l’albero genealogico della famiglia Kim (Di lunedì 27 aprile 2020) Possiamo tranquillamente affermare che la storia della Corea del Nord inizia con Kim Il Sung, nonno di Kim Jong Un. Nato nel 1912, è lui il padre del Paese nato al di sopra del 38esimo parallelo all’indomani della suddivisione in due parti della penisola coreana. Già, perché la Corea divenne un protettorato giapponese nel 1905, prima di essere completamente annessa all’impero nipponico nel 1910. Il dominio coloniale terminò il 15 agosto 1945, quando Kim Il Sung, alla guida dell’allora esercito rivoluzionario popolare coreano, riuscì a imporsi come capo del Paese nel ruolo di segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea. A quel punto la penisola fu spartita tra sovietici e americani. Oltre il 38esimo parallelo, il 9 settembre 1948, nacque la Repubblica Popolare Democratica di Corea; al di sotto, il 15 agosto del 1948, vide ... Leggi su it.insideover (Di lunedì 27 aprile 2020) Possiamo tranquillamente affermare che la storiaCorea del Nord inizia con Kim Il, nonno di KimUn. Nato nel 1912, è lui il padre del Paese nato al di sopra del 38esimo parallelo all’indomanisuddivisione in due partipenisola coreana. Già, perché la Corea divenne un protettorato giapponese nel 1905, prima di essere completamente annessa all’impero nipponico nel 1910. Il dominio coloniale terminò il 15 agosto 1945, quando Kim Il, alla guida dell’allora esercito rivoluzionario popolare coreano, riuscì a imporsi come capo del Paese nel ruolo di segretario generale del Partito dei Lavoratori di Corea. A quel punto la penisola fu spartita tra sovietici e americani. Oltre il 38esimo parallelo, il 9 settembre 1948, nacque la Repubblica Popolare Democratica di Corea; al di sotto, il 15 agosto del 1948, vide ...

_haddad02 : Leader socialisti, tra cui Ho Chi Minh, Mao Zedong e Kim Il Sung, come copertina di un’edizione del 1970 del giorna… - iragisu : @Frances16030144 @La7tv Hai ragione - peccato che Kim li sung non sta tanto bene. Lo potevano chiamare. Orban non è disponibile, ha da fare. - amaryllide1 : RT @Aramcheck76: Questo della follia NK è un punto cruciale della propaganda. E' stato detto di Kim-Il-Sung, poi è stato detto di suo figli… - _kuball_ : RT @Aramcheck76: Questo della follia NK è un punto cruciale della propaganda. E' stato detto di Kim-Il-Sung, poi è stato detto di suo figli… - Aramcheck76 : Questo della follia NK è un punto cruciale della propaganda. E' stato detto di Kim-Il-Sung, poi è stato detto di su… -