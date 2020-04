Da Foglietta a Favino | il racconto dei mestieri del cinema

(Di martedì 28 aprile 2020) Anna, Pierfrancesco, ma anche il regista Daniele Luchetti o lo sceneggiatore Nicola Guaglianone: saranno molti i protagonisti del mondo delche si racconteranno e parleranno del proprio mestiere sul sito www.romafest.org. In occasione della Festa del Lavoro, infatti, la Fondazioneper Roma CityFest inaugura un`iniziativa dal titolo "Backstage: ile i suoi" che raccoglie in video una serie di testimonianze firmate da alcuni dei più noti e apprezzati professionisti del grande schermo.Inaugura "Backstage" il 29 aprile alle 12 ildi Anna, mentre il primo maggio, alla stessa ora, parlerà del suo lavoro Pierfrancesco. Le clip saranno condivise sul sito www.romafest.org e attraverso i canali social della Fondazione @romacityfest. Questo viaggio, condotto dal presidente della Fondazione Laura ...

LauraDelliColli : RT @RBcasting: Anna Foglietta e Piefrancesco Favino inaugurano '#Backstage: il cinema e i suoi mestieri'. Una nuova iniziativa della Fondaz… - carseri : RT @RBcasting: Anna Foglietta e Piefrancesco Favino inaugurano '#Backstage: il cinema e i suoi mestieri'. Una nuova iniziativa della Fondaz… - RBcasting : Anna Foglietta e Piefrancesco Favino inaugurano '#Backstage: il cinema e i suoi mestieri'. Una nuova iniziativa del… -

Ultime Notizie dalla rete : Foglietta Favino

In occasione della Festa del Lavoro, Fondazione Cinema per Roma | CityFest inaugura una nuova iniziativa dal titolo “Backstage: il cinema e i suoi mestieri” che raccoglie in video una serie di testimo ...Roma, 27 apr. (askanews) – Anna Foglietta, Pierfrancesco Favino, ma anche il regista Daniele Luchetti o lo sceneggiatore Nicola Guaglianone: saranno molti i protagonisti del mondo del cinema che si ra ...