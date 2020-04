"Crostate e torte sì, messe no: un ribaltamento satanico dei valori". Meluzzi, la più spietata delle critiche a Conte (Di lunedì 27 aprile 2020) Alessandro Meluzzi non le manda di certo a dire. La Fase 2? Una vera farsa. "I panifici aperti e le Chiese chiuse: fa pensare che per i nostri governanti quello che avviene nelle Chiese sia irrilevante, inutile, nocivo e quello che avviene nei panifici, pieni di Crostate e torte di ogni genere, invece sia santo. Credo che ci sia stato un ribaltamento satanico dei valori”. Lo psichiatra all'Adnkronos non risparmia Giuseppe Conte e le misure prese dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus. "Se ci sono luoghi con un basso tasso di possibilità di contagio, dove i soffitti sono alti, dove c'è grande aerazione, spazi immensi in cui dislocare le persone, questi sono proprie le Chiese - dice Meluzzi - Basta confrontarle con il migliore dei supermercati o con una tabaccheria". E proprio questo è il punto, per supermercati e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Alessandronon le manda di certo a dire. La Fase 2? Una vera farsa. "I panifici aperti e le Chiese chiuse: fa pensare che per i nostri governanti quello che avviene nelle Chiese sia irrilevante, inutile, nocivo e quello che avviene nei panifici, pieni didi ogni genere, invece sia santo. Credo che ci sia stato undei”. Lo psichiatra all'Adnkronos non risparmia Giuseppe Conte e le misure prese dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus. "Se ci sono luoghi con un basso tasso di possibilità di contagio, dove i soffitti sono alti, dove c'è grande aerazione, spazi immensi in cui dislocare le persone, questi sono proprie le Chiese - dice- Basta confrontarle con il migliore dei supermercati o con una tabaccheria". E proprio questo è il punto, per supermercati e ...

fullrobyn : RT @Libero_official: 'Crostate e torte sì, messe no: un ribaltamento satanico dei valori'. #Meluzzi, la più spietata delle critiche a #Cont… - AAndreafusco1 : RT @Libero_official: 'Crostate e torte sì, messe no: un ribaltamento satanico dei valori'. #Meluzzi, la più spietata delle critiche a #Cont… - roberto_ave : RT @Libero_official: 'Crostate e torte sì, messe no: un ribaltamento satanico dei valori'. #Meluzzi, la più spietata delle critiche a #Cont… - francesconazza3 : RT @Libero_official: 'Crostate e torte sì, messe no: un ribaltamento satanico dei valori'. #Meluzzi, la più spietata delle critiche a #Cont… - Loestestest : RT @Libero_official: 'Crostate e torte sì, messe no: un ribaltamento satanico dei valori'. #Meluzzi, la più spietata delle critiche a #Cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Crostate torte Fase 2, Alessandro Meluzzi mette in difficoltà Conte: "Panifici con crostate e torte aperti, ma Chiese chiuse, c'è stato un ribaltamento satanico dei valori" Liberoquotidiano.it Crostata morbida pronta in 10 minuti

Farina, burro, uova, ma anche ricotta e marmellata. Il risultato finale? Questa crostata morbida pronta in 10 minuti, buona in tante occasioni ...

Crostata di fragole: la primavera è servita. Un dolce paradisiaco

Dolce con dolce. Ma quale? La crostata è dotata di grande pastosità e aromaticità, serve quindi un vino dolce dal grande ventaglio odoroso, ma alleggerito da ottima acidità. Ad esempio un Recioto di G ...

Farina, burro, uova, ma anche ricotta e marmellata. Il risultato finale? Questa crostata morbida pronta in 10 minuti, buona in tante occasioni ...Dolce con dolce. Ma quale? La crostata è dotata di grande pastosità e aromaticità, serve quindi un vino dolce dal grande ventaglio odoroso, ma alleggerito da ottima acidità. Ad esempio un Recioto di G ...