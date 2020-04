Cracco: “Ma quale distanza… Voi pensate che si risolva tutto così?” (Di lunedì 27 aprile 2020) Ha tenuto banco nelle ultime ore la pressante richiesta, soprattutto in Campania per il ritorno al delivery del cibo che, qui era stato bloccato dal Governatore De Luca con il lockdown. È stato sbloccato oggi e con il nuovo Dpcm annunciato ieri sera dal Premier Conte, l’Italia si prepara ad aprire con il cibo da asporto e poi successivamente con la possibilità di tornare a frequentare ristoranti e pizzerie, ma con le dovute precauzioni. Mascherine obbligatorie per il personale che vi lavora e distanziamento tra i tavoli. Ma non tutti sono convinti che basti, Carlo Cracco in un0intervista a Repubblica ha risposto “Ma quale distanza… Voi pensate che si risolva tutto così?” Lo chef stellato non ha dubbi, bisogna garantire ai clienti la sicurezza su chi cucina e maneggia il cibo proprio come si fa con il cibo stesso “Bisogna prima di tutto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 aprile 2020) Ha tenuto banco nelle ultime ore la pressante richiesta, sopratin Campania per il ritorno al delivery del cibo che, qui era stato bloccato dal Governatore De Luca con il lockdown. È stato sbloccato oggi e con il nuovo Dpcm annunciato ieri sera dal Premier Conte, l’Italia si prepara ad aprire con il cibo da asporto e poi successivamente con la possibilità di tornare a frequentare ristoranti e pizzerie, ma con le dovute precauzioni. Mascherine obbligatorie per il personale che vi lavora e distanziamento tra i tavoli. Ma non tutti sono convinti che basti, Carloin un0intervista a Repubblica ha risposto “Madistanza… Voiche sicosì?” Lo chef stellato non ha dubbi, bisogna garantire ai clienti la sicurezza su chi cucina e maneggia il cibo proprio come si fa con il cibo stesso “Bisogna prima di...

napolista : #Cracco: “Ma quale distanza… Voi pensate che si risolva tutto così?” A Repubblica spiega che, prima di tutto, serv… - mcdallicardillo : RT @ultimenotizie: #Cracco: 'Il mio ristorante sarà chiuso fino al 1° giugno a meno che non ci siano novità, forse qualcosa in più si potev… - notizieonlineIT : RT @ultimenotizie: #Cracco: 'Il mio ristorante sarà chiuso fino al 1° giugno a meno che non ci siano novità, forse qualcosa in più si potev… - mauro_arena : RT @ultimenotizie: #Cracco: 'Il mio ristorante sarà chiuso fino al 1° giugno a meno che non ci siano novità, forse qualcosa in più si potev… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: #Cracco: 'Il mio ristorante sarà chiuso fino al 1° giugno a meno che non ci siano novità, forse qualcosa in più si potev… -

Ultime Notizie dalla rete : Cracco “Ma Carlo Cracco: i 10 comandamenti dello chef IO donna