Cozzoli “Sport e Salute paga primi 7 300 bonifici bonus collaboratori”

(Di lunedì 27 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sport eoggi i7300 assegnidi 600 euro ai collaboratori sportivi previsto dal decreto Cura Italia per chi lavora nel mondo dello sport di tutti ed entro la settimana, dopo un passaggio in Cda, partiranno idelper altre migliaia di operatori dello sport. “Oggi eroghiamo i7300a allenatori, istruttori e personale delle societa’, l’ossatura dello sport di base. E come ha detto ieri a ‘Che tempo che fa’ il ministro Vincenzo Spadafora gia’ questa settimana saremo in grado di approvare almeno altre 20 mila domande” il commento del presidente di Sport eVito. La scadenza di questa prima tranche dimenti e’ a 30 giorni dalla presentazione delle domande, ma come ha annunciato il ministro Spadafora l’assegno sara’ confermato anche per aprile. ...