Covid, oltre 50 pizzerie riaprono nel casertano. Chiusi i ristoranti (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sono oltre una cinquantina le pizzerie che hanno riaperto nel casertano e che effettuano solo consegne a domicilio. Si contano sulla punta delle dita i ristoranti, la maggior parte dei quali ha ritenuto molto più conveniente restare chiuso; mentre qualche pub si è organizzato. “Molte pizzerie erano già organizzate prima del lockdown per la consegna a domicilio – dice Francesco Geremia di Cna – per cui per loro si è trattato solo di implementare un servizio già reso. Altre lo hanno avviato da oggi”. Non hanno riaperto pizzerie molto note come i Masanielli a Caserta, e Pepe in grani a Caiazzo, che in questo periodo ha tenuto acceso comunque un forno per realizzare prodotti da donare alle famiglie indigenti. L'articolo Covid, oltre 50 pizzerie riaprono nel casertano. Chiusi i ... Leggi su anteprima24 Fondazione Telethon apre tre bandi di ricerca : oltre alle malattie genetiche rare anche un’iniziativa speciale dedicata a COVID19

Covid-19 - programmati oltre 10mila test per completare la fase 2

Misure anti-Covid - oltre 150 controlli e una sanzione della Municipale a Benevento (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sonouna cinquantina leche hanno riaperto nele che effettuano solo consegne a domicilio. Si contano sulla punta delle dita i, la maggior parte dei quali ha ritenuto molto più conveniente restare chiuso; mentre qualche pub si è organizzato. “Molteerano già organizzate prima del lockdown per la consegna a domicilio – dice Francesco Geremia di Cna – per cui per loro si è trattato solo di implementare un servizio già reso. Altre lo hanno avviato da oggi”. Non hanno riapertomolto note come i Masanielli a Caserta, e Pepe in grani a Caiazzo, che in questo periodo ha tenuto acceso comunque un forno per realizzare prodotti da donare alle famiglie indigenti. L'articolo50neli ...

sole24ore : Covid-19, dieci paesi esportano oltre il 70% delle forniture mediche - DaniloToninelli : Salvini lo vada a dire in faccia alle famiglie delle oltre 12.000 vittime lombarde certificate covid e alle migliai… - NicolaPorro : L’applicazione serviva molto prima come controllo e contrasto dell’epidemia individuando i positivi al Covid-19. Or… - CACiaralli : Bisognerà autocertificare la stabilità dell'affetto?Sulla base di che criteri?La durata del rapporto o la convivenz… - startzai : RT @SimoneSgueo: #Startup - da Caorle il brevetto per il primo Covid detector italiano, un digital totem che misura febbre e, primo nel ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Emergenza Covid: il 15% delle famiglie liguri ha perso oltre la metà del reddito IVG.it Coronavirus, Forza Italia: “Velocizzare riapertura di estetiste e parrucchieri”

Lasciano perciò davvero perplessi, per usare un eufemismo, la scelte adottate dal Governo, perché con 135 mila imprese e oltre 260 mila addetti il settore dell’estetica e ... dai Decreti e dai DPCM ...

Mille e una mascherina fai-da-te: dalla fantasia al tutorial, proteggono anche dall’inerzia del lockdown

ROMA. Per settimane ci hanno spiegato che no, passi perfino il modello “Bunny” irriso dal governatore campano De Luca, ma la mascherina fai-da-te assolutamente no. Adesso invece sembra di capire che ...

Lasciano perciò davvero perplessi, per usare un eufemismo, la scelte adottate dal Governo, perché con 135 mila imprese e oltre 260 mila addetti il settore dell’estetica e ... dai Decreti e dai DPCM ...ROMA. Per settimane ci hanno spiegato che no, passi perfino il modello “Bunny” irriso dal governatore campano De Luca, ma la mascherina fai-da-te assolutamente no. Adesso invece sembra di capire che ...