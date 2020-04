Covid | incubo violenze in famiglia | tre arresti e 5 denunce

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tre le persone arrestate e cinque quelle denunciate dai Carabinieri nell’ultima settimana pere maltrattamenti in. Ha 63 anni ed è già noto alle ffoo l’uomo arrestato a Pomigliano dai carabinieri della locale stazione. Ha insultato e minacciato la moglie e le due figlie al culmine di una lite scoppiata per motivi banali. Allertati dai familiari i carabinieri hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione e l’hanno arrestato per maltrattamenti in. È ora in attesa di giudizio. Dalla denuncia presentata dalla moglie e dalle figlie sono emersi altri episodi dello stesso tenore. In manette per lo stesso reato un 32enne di Sant’Antonio Abate già noto alle ffoo, arrestato dai carabinieri della locale stazione. L’uomo aveva appena aggredito la moglie con un ...