Covid 19 nel Lazio | a Pomezia si studia il vaccino

(Di lunedì 27 aprile 2020) Che cosa hanno in comunee Oxford, ridente cittadina dell’Agro Pontino la prima, centro universitario inglese di fama mondiale il secondo? Due équipe di giovani ricercatori che a distanza di oltre 1.800 chilometri l’una dall’altro stanno partecipando senza tregua alla corsa planetaria verso ilanti-coronavirus che tutti aspettiamo. E che, grazie a questa collaborazione, hanno messo a punto un prototipo davvero promettente tra le oltre 70 sperimentazioni censite dall’Oms e le 5 o 6 in pole position citate dal celebre immunologo Alberto Mantovani. «Entro un mese inizieranno in Gran Bretagna i test accelerati su 550 volontari», spiega Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente di Advent – Irbm spa, l’azienda che sta realizzando ilsperimentale chiamato ChAdOx1 insieme con lo Jenner Institute ...