Covid-19, il bollettino del 27 aprile: salgono contagi e morti (Di lunedì 27 aprile 2020) Il bollettino quotidiano del 27 aprile sul Covid-19 pubblicato dalla Protezione Civile: drastico calo dei morti, in aumento i positivi Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con tutti i numeri del Covid-19 registrati oggi, 27 aprile. Il dato più indicativo è l’aumento dei morti, che oggi sono 333. I nuovi casi sono 1739 , mentre i guariti 1696. Per effetto di … L'articolo Covid-19, il bollettino del 27 aprile: salgono contagi e morti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Covid-19 Italia bollettino : malati tornano a salire ma calano i decessi (260 nelle ultime 24 ore). Altri 1.808 guariti

