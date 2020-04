Così il Pd e Renzi hanno umiliato i grillini la notte prima del Mes… (Di lunedì 27 aprile 2020) Pd e grillini, più le poltrone che le idee. Più le convenienze che le convinzioni. Ci sarebbe voluta davvero la diretta streaming per far vivere ai militanti Cinquestelle la notte di passione che ha preceduto il voto sull’ordine del giorno Meloni contro il Mes. Ma basta mettere insieme le indiscrezioni e si comprende che il retroscena è fatto di minacce e retromarce che hanno mortificato il gruppo dirigente grillino. Dal racconto delle nostre diverse fonti emerge l’umiliazione – principalmente da parte del Pd, ma anche di Renzi che arrotava ben bene il coltellaccio – di chi voleva restare fedele al programma elettorale. Fiano, il Pd più scatenato contro i grillini Il più scatenato di tutti, nel rivendicare il ruolo del Pd nel no pentastellato all’ordine del giorno è stato Emanuele Fiano, che si è comportato ... Leggi su secoloditalia "Rispettare" Giuseppe Conte - miracolo-virus : così parlò Matteo Renzi

