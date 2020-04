Così è la vita: stasera su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (Di lunedì 27 aprile 2020) Va in onda stasera su Italia 1 alle 21:30 Così è la vita, secondo film di Aldo, Giovanni e Giacomo che qui tornano in veste di protagonisti e registi. Aldo, Giovanni e Giacomo tornano stasera su Italia 1 alle 21:30 con Così è la vita, secondo film del trio che torna qui a dirigere, insieme a Massimo Venier, e a interpretare quello che nel 1998 è stato un altro grande successo, dopo il trionfale debutto di Tre uomini e una gamba. Così è la vita è un road movie che comincia quando il criminale Aldo, detto Bancomat per la bravura nel falsificare carte di credito, deve essere portato in tribunale. Ne viene incaricato il poliziotto Giacomo, che però lascia la pistola nel cruscotto per errore. Aldo ne approfitta e ... Leggi su movieplayer Così è la vita/ Video - su Italia 1 il film con Aldo - Giovanni e Giacomo (27 aprile)

Così è la vita - il film con Aldo - Giovanni e Giacomo : trama - cast e streaming

Stasera in tv – Così è la vita : trama e cast del film (Di lunedì 27 aprile 2020) Va in ondasu1 alle 21:30 Così è la, secondodiche qui tornano in veste di protagonisti e registi.tornanosu1 alle 21:30 con Così è la, secondodel trio che torna qui a dirigere, insieme a Massimo Venier, e a interpretare quello che nel 1998 è stato un altro grande successo, dopo il trionfale debutto di Tre uomini e una gamba. Così è laè un road movie che comincia quando il criminale, detto Bancomat per la bravura nel falsificare carte di credito, deve essere portato in tribunale. Ne viene incaricato il poliziotto, che però lascia la pistola nel cruscotto per errore.ne approfitta e ...

CarloCalenda : La Lega fa una battaglia per la vita e per la morte sul #MES chiede le dimissioni di @gualtierieurope e poi scopria… - davidealgebris : Caro Ferdinando abbiamo un Premier che cosi’ come ha mentito spudoratamente sul cuo CV cosi’ ora pur di occupare un… - NicolaMorra63 : '...vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato: ma non potevo fare diversamente. La vita è così, molto d… - bennywhizzbang : Stasera finisco la casa di carta così la mia vita può riavere dei ritmi pseudo regolari - MarghePelazza : RT @CarloCalenda: La Lega fa una battaglia per la vita e per la morte sul #MES chiede le dimissioni di @gualtierieurope e poi scopriamo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Così vita «Così riparte la vita a Wuhan dopo il lockdown», il racconto dall’epicentro del coronavirus Il Sole 24 ORE