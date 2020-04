Così è la vita, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo: trama, cast e streaming (Di lunedì 27 aprile 2020) Così è la vita, il film con Aldo, Giovanni e Giacomo: trama, cast e streaming Tornano Aldo, Giovanni e Giacomo a intrattenere il pubblico di Italia 1 durante questa drastica quarantena dettata dal Coronavirus. In vostro soccorso, pronti a strapparvi qualche risata, però tornano i tre comici con il film Così è la vita, uscito in sala nel 1998 e che ha visto Aldo, Giovanni e Giacomo impegnati anche alla regia e alla sceneggiatura del film, con la collaborazione di Massimo Venier, Giorgio Gherarducci, Graziano Ferrari e Gino e Michele. Così è la vita è il film che ha ottenuto il maggior successo commerciale, dopo Chiedimi se sono felice e La leggenda di Al, John e Jack. Così è la vita, la trama del film Aldo è un criminale in fuga che, insieme al poliziotto Giacomo e all’inventore di giocattoli Giovanni si ... Leggi su tpi Stasera in tv – Così è la vita : trama e cast del film

