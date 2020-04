Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 27 aprile (Di lunedì 27 aprile 2020) La giornata di ieri ha segnato un ulteriore calo del numero dei morti, con 260 vittime – pari a 145 vittime in meno rispetto al giorno precedente -. Dal 15 marzo i deceduti per coronavirus non erano mai stati meno di 300 al giorno. Da segnalare l’inversione di tendenza per quanto riguarda gli attualmente positivi, che nella giornata di ieri sono tornati a crescere. I numeri coronavirus 27 aprile comunicati alle ore 18 grazie alla restituiscono un numero totale di persone attualmente positive pari a 105.813. Le persone decedute oggi sono 333, dato che porta il totale dei morti per coronavirus nel nostro paese a 26.977. Si registrano oggi 1.696 dimessi/guariti, per un totale di 66.624 persone dall’inizio della pendemia. I nuovi casi di coronavirus di oggi sono 1.739, numero che alza il totale dei casi registrati in Italia a 199.414. Il numero di tamponi ... Leggi su giornalettismo Renzi : “Le misure decise da Conte non sono mai state discusse in un Cdm. C’è qualcosa che non va”

Stasera in TV | Cosa c'è oggi - lunedì 27 aprile 2020 (Di lunedì 27 aprile 2020) La giornata di ieri ha segnato un ulteriore calo del numero dei morti, con 260 vittime – pari a 145 vittime in meno rispetto al giorno precedente -. Dal 15 marzo i deceduti pernon erano mai stati meno di 300 al giorno. Da segnalare l'inversione di tendenza per quanto riguarda gli attualmente positivi, che nella giornata di ieri sono tornati a crescere. I numeri27comunicati alle ore 18 grazie alla restituiscono un numero totale di persone attualmente positive pari a 105.813. Le persone decedute oggi sono 333, dato che porta il totale dei morti pernel nostro paese a 26.977. Si registrano oggi 1.696 dimessi/guariti, per un totale di 66.624 persone dall'inizio della pendemia. I nuovi casi didi oggi sono 1.739, numero che alza il totale dei casi registrati in Italia a 199.414. Il numero di tamponi ...

