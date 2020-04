Coronavirus | l’incredibile teoria del complotto sulla cosiddetta “paziente 0” americana e

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in direttaGeorge Webb si definisce un giornalista investigativo ma, come racconta la Cnn, è un «teorico della cospirazione» che, con il pretesto di indagare l’origine dell’epidemia, starebbe sconvolgendo la vita di una riservista dell’esercito americano, Maatje Benassi, e della sua famiglia. L’accusa di Webb nei confronti di Benassi è di essere la “paziente zero” negli Stati Uniti e di aver contratto il virus quando, insieme a centinaia di atleti – anche italiani – ha partecipato ai Giochi militari mondiali, una sorta di olimpiade per i militari, che si sono tenuti nella città focolaio di Wuhan, in Cina, nell’ottobre del 2019. Priva di vere prove, l’accusa farebbe sorridere se non fosse che è diventata virale a causa, principalmente, ...